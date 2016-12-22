Рейс Москва — Караганда экстренно сел в аэропорту Казани из-за задымления

Самолет Airbus А320 компании «Аэрофлот», который выполнял рейс Москва — Караганда, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Казани из-за задымления в багажном отсеке. Об этом сообщает портал «Татар-информ» в пресс-службе главного управления МЧС России по Татарстану.
По словам представителя пресс-службы, на борту лайнера находились 117 человек. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы аэропорта 15 июля в 00:31 по мск.
Пассажиров пересадили на аналогичный самолет «Аэрофлота», который вылетел из Казани в 3:28 по мск.
«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах Республики Татарстан сообщает, что вынужденная посадка произошла из-за неисправности датчика задымления в самолете. По словам источника, на борту лайнера находились 18 пассажиров и семь членов экипажа. Посадка прошла благополучно. Пассажиров отправили к месту назначения на резервном самолете.