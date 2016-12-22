Восемь человек погибли из-за дождей на северо-востоке Китая

На северо-востоке Китая в провинции Цзилинь проливные дожди привели к гибели восьми человек. Еще один человек пропал без вести, сообщает агентство «Синьхуа».

Ливни начались в центральной и восточной части провинции 13 июня. Метеорологами был зафиксирован рекордный показатель суточного количества осадков. Их максимальный уровень составил 295,7 мм за день.

К 15 июля в провинции от ливней пострадали 316 тыс. человек. Более 120 тыс. человек были эвакуированы в срочном порядке. Вода разрушила более 12 тыс. построек, 31,5 тыс. гектаров сельхозугодий оказались затоплены, почти 202 км дорог размыты.

Ранее, 9 июля в Центральном Китае число жертв наводнения достигло 83 человек, более 12 млн человек оказались в зоне наводнения. Наводнение было вызвано проливными дождями, которые в провинции Хунань продолжаются с 22 июня. Властями были эвакуированы 1,62 млн человек.