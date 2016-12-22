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В Шотландии на продажу выставили остров за £4,25 млн.
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В Шотландии на продажу выставили остров за £4,25 млн.
Общество, 05:47
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В Шотландии на продажу выставили остров за £4,25 млн.

В Шотландии остров Алва площадью более 1,8 тыс. га выставили на продажу за £4,25 млн ($5,56 млн). Об этом сообщает газета The Telegraph.

По данным газеты, остров выставлен на продажу впервые за 70 лет и является вторым по величине в архипелаге Внутренних Гебридских островов. Длина острова составляет 12,07 км, ширина — 4,02 км. На нем обитает 123 вида птиц, а также множество редких видов фауны. Кроме того, море изобилует рыбой и морскими животными.

На острове находится особняк, построенный в 1950-е годы, церковь, ресторан и восемь других объектов инфраструктуры, включая небольшие коттеджи. Добраться до материка с острова можно с помощью парома.

Теги: Великобритания , Шотландия , Остров
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