В Шотландии на продажу выставили остров за £4,25 млн.

В Шотландии остров Алва площадью более 1,8 тыс. га выставили на продажу за £4,25 млн ($5,56 млн). Об этом сообщает газета The Telegraph.

По данным газеты, остров выставлен на продажу впервые за 70 лет и является вторым по величине в архипелаге Внутренних Гебридских островов. Длина острова составляет 12,07 км, ширина — 4,02 км. На нем обитает 123 вида птиц, а также множество редких видов фауны. Кроме того, море изобилует рыбой и морскими животными.

На острове находится особняк, построенный в 1950-е годы, церковь, ресторан и восемь других объектов инфраструктуры, включая небольшие коттеджи. Добраться до материка с острова можно с помощью парома.