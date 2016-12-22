На нефтепроводе в Техасе произошла утечка 1,2 тыс. баррелей нефти

На нефтепроводе компании Magellan Midstream Partners в Техасе произошла утечка нефти объемом в 1,2 тыс. баррелей нефти (более 190 тыс. литров). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Утечка произошла на нефтепроводной системе Longhorn возле города Остин. Компания-подрядчик выполняла техническое обслуживание трубопровода и пробила его. Жители в радиусе 1 мили (1,6 км) были эвакуированы.

«На данный момент у нас достаточно запасных мощностей для транспортировки нефти по другим трубопроводам», — сказал Джон Ауэрс, исполнительный вице-президент компании-консультанта в области энергетики Turner Mason & Co. Вместе с тем он отметил, что если остановка транспортировки нефти продлится, то это может отразиться на стоимости нефти WTI. Торги по этой нефти проходят на рынках в Хьюстоне и Мидланде.

Нефтепроводная система Longhorn транспортирует нефть с месторождений на заводы и к экспортным терминалам, находящимся на побережье Мексиканского залива. В настоящий момент утечка нефти остановлена.

В апреле из-за утечки нефти на месторождении, которое разрабатывает компания Hilcorp Alaska в заливе Кука у берегов Аляски, возникла угроза для 340 особей редкого вида белух. Об этом сообщал американский Центр биологического разнообразия (Center for Biological Diversity). В конце февраля на трубопроводе Hilcorp Alaska более чем 10 дней шла утечка газа, которую не могли ликвидировать из-за плавучего льда в заливе Кука.