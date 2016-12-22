Путин пообещал не позволять производителям бензина «задирать цены»

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не позволят производителям и продавцам бензина «задирать цены, но и не будут их искусственно занижать». Об этом президент рассказал на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, сообщает «РИА Новости».

«Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены (на бензин), и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы», — сказал Путин. Вместе с тем, он отметил, что искусственное занижение цен на бензин «нецелесообразно и даже вредно в конечном итоге для экономики в целом».

Он подчеркнул, что для некоторых потребителей бензина власти России в «определенные сезоны» стараются удерживать цены на более низком уровне. По словам президента, такими потребителями являются сельхозпроизводители во время посева и уборки урожая.

«Правительство разрабатывает целый ряд механизмов поддержки, договоренностей с производителями, посредниками и продавцами. В целом нам удается это делать. Вот так постепенно будем обеспечивать потребности и потребителей, а также интересы производителей», — подчеркнул Путин. Также он отметил, что цены на бензин в России растут из-за «внешней конъюнктуры». «Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый «железный занавес», — заявил президент.

Он отметил, что в России цены на бензин «ниже, чем в ряде других государств», из-за этого топливо вывозят за границу. По словам Путина, надо держать внутри страны определенный уровень цен на бензин, «если мы не хотим, чтобы у нас все утащили». Он добавил, что решение этой проблемы заключается в повышении уровня благосостояния людей и уровня их зарплат, а не с помощью искусственного снижения цен на энергоносители.

Президент также заявил, что некоторые страны, производящие газ, держат на него очень низкие цены, из-за чего складывается «перевернутая экономика». «Они уже давно понимают, что надо действовать по-другому, но не могут делать этого шага к выравниванию экономики, потому что с этим связана сразу целая цепочка последствий, в том числе социального характера», — подытожил Путин.

В марте «Независимый топливный союз» (НТС) заявил о падении прибыльности работы в розницу практически до нуля в первом квартале 2017 года. Об этом сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию компании. По данным НТС, доходность торговли нефтепродуктами в рознице, составлявшая в предыдущие два года чуть более 2 тыс. руб. за 1 т топлива, в первом квартале 2017 года упала до 8 руб. за 1 т (без НДС).

В 2007–2009 годы маржинальность бизнеса составляла 25–26%, в 2014-м она упала до 13%, а в 2015–2016 годы составила 17–18%. Вместе с тем, с 2015 по 2017 год акциз на бензин «Евро-5» вырос на 62,7% (на 3,9 тыс. руб. за 1 т, или порядка 3 руб. за 1 л), НДПИ в январе 2017 года достиг уровня 8 тыс. руб. за 1 т (около 6 руб. за 1 л).

Также в 2016 году рост оптовых цен на бензин составил 24,8%, а розничные цены выросли лишь на 5%. «Рост розничных цен даже не покрыл дельту увеличения НДПИ и акциза», — заявили в НТС. В связи с этим НТС предложил опустить цены, отменить жесткую фиксацию объема нефтепродуктов и создать единые условия и правила игры для всех участников.