Суд арестовал проектировщика «Зенит-Арены» из-за детской порнографии

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест бизнесмена из Польши Кшиштофа Поморски, который был задержан 12 июля по ордеру Интерпола за распространение детской порнографии. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда.

«Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в рамках экстрадиции по запросу иностранного государства в отношении Кшиштофа Поморски», — отметили в пресс-службе суда. Поморски будет находится под домашним арестом до 21 августа.

По данным информированного источника «Интерфакса», сотрудники правоохранительных органов задержали Поморски 12 июля на территории бизнес-центра «Невская ратуша».

На сайте Интерпола карточка Поморски находится в разделе разыскиваемых людей. Согласно данным Интерпола, 58-летний Поморски был объявлен в розыск судебными властями Польши по обвинению в распространении детской порнографии.

Поморски занимает пост технического директора компании «КБ ВиПС», которая занимается комплексным управлением проектирования и строительства. Компания уже реализовала более 70 проектов и еще больше 100 находятся в стадии разработки. Штат компании насчитывает 600 человек. Офисы компании расположены в шести городах России, еще 20 офисов находятся у компаний-партнеров по всему миру.

КБ ВиПС являлась проектировщиком второй сцены Мариинского театра, реконструкции БДТ имени Товстоногова, занималась реставрацией Морского собора в Кронштадте, Цирка на Фонтанке и стадионе на Крестовском (Зенит-Арена).