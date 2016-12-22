Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,64 59,13 EUR Нал. 68,51 67,68 USD Бирж. 59,09 -0,73 EUR Бирж. 67,75 -0,43 USD ЦБ. 59,88 -0,30 EUR ЦБ. 68,36 -0,45 EUR/USD 1,15 +0,01 ММВБ 1960,69 +0,04% РТС 1044,27 +1,40% Brent 49,09 +1,49% DJIA 21637,74 +0,39% Nasdaq 6312,47 +0,61% FTSE 7378,39 -0,47%
Суд арестовал проектировщика «Зенит-Арены» из-за детской порнографии
Лента новостей
Суд арестовал проектировщика «Зенит-Арены» из-за детской порнографии 02:53, Общество Кадыров назвал «ерундой» заявления о похищениях геев в Чечне 02:18, Общество В Турции уволили более 7 тыс. госслужащих к годовщине госпереворота 01:45, Политика СМИ назвали имя жертвы кибератаки на отвечающего за Россию в Госдепе США 01:39, Политика ВЦИОМ выиграл конкурс на проведение соцопросов для Госдумы 01:20, Политика Путин предположил возможность замены людей машинами на рабочих местах 00:54, Политика АСВ выявило недостачу в 40,9 млрд руб. в ходе инвентаризации Татфондбанка 00:41, Бизнес «Спартак» впервые выиграл Суперкубок России по футболу 00:08, Спорт В Эстонии из семьи россиян изъяли ребенка из-за «старых обоев» в квартире 00:03, Общество Путин рассказал о постепенном отказе от бумажных трудовых книжек 14 июл, 23:45, Общество В Пентагоне заявили о ликвидации главаря афганской ячейки ИГ 14 июл, 23:24, Политика Генпрокуратура отвергла причастность к встрече сына Трампа с Весельницкой 14 июл, 23:18, Политика Кремль назвал неприемлемыми условия США по возврату дипсобственности 14 июл, 23:10, Политика Банкинг не для всех: состоятельные россияне не любят премиальные банки 14 июл, 23:04, Деньги Ростуризм призвал россиян отказаться от самостоятельных поездок в Египет 14 июл, 22:50, Общество В Донбассе ранили депутата Верховной рады Украины 14 июл, 22:17, Политика Суд Киева разрешил провести расследование в отношении экс-премьера 14 июл, 22:01, Политика Экс-мэра Киева обвинили в незаконном строительстве вертолетной площадки 14 июл, 22:01, Политика Депутаты отказались от запрета открытой перевалки угля 14 июл, 21:55, Бизнес Суперкубок России по футболу. «Спартак» — «Локомотив». Онлайн 14 июл, 21:30, Спорт «Рубин» подписал контракты с четырьмя футболистами «Ростова» за день 14 июл, 21:29, Спорт Роджер Федерер в рекордный 11-й раз вышел в финал Уимблдона 14 июл, 21:24, Спорт МИД заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные дачи дипломатов 14 июл, 21:19, Политика «Барселона» купила футболиста сборной Португалии 14 июл, 21:09, Спорт Власти Египта заявили о гибели граждан Германии при нападении на отель 14 июл, 20:32, Общество СМИ узнали об экстренной посадке пассажирского самолета в аэропорту Уфы 14 июл, 20:25, Общество В Москве вдвое снизился интерес к участию в муниципальных выборах 14 июл, 20:03, Политика Путин рассказал об убедившем его сняться в фильме Стоуна человеке 14 июл, 20:00, Политика
Суд арестовал проектировщика «Зенит-Арены» из-за детской порнографии
Общество, 02:53
0
Суд арестовал проектировщика «Зенит-Арены» из-за детской порнографии

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест бизнесмена из Польши Кшиштофа Поморски, который был задержан 12 июля по ордеру Интерпола за распространение детской порнографии. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда.

«Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в рамках экстрадиции по запросу иностранного государства в отношении Кшиштофа Поморски», — отметили в пресс-службе суда. Поморски будет находится под домашним арестом до 21 августа.

По данным информированного источника «Интерфакса», сотрудники правоохранительных органов задержали Поморски 12 июля на территории бизнес-центра «Невская ратуша».

На сайте Интерпола карточка Поморски находится в разделе разыскиваемых людей. Согласно данным Интерпола, 58-летний Поморски был объявлен в розыск судебными властями Польши по обвинению в распространении детской порнографии.

Поморски занимает пост технического директора компании «КБ ВиПС», которая занимается комплексным управлением проектирования и строительства. Компания уже реализовала более 70 проектов и еще больше 100 находятся в стадии разработки. Штат компании насчитывает 600 человек. Офисы компании расположены в шести городах России, еще 20 офисов находятся у компаний-партнеров по всему миру.

КБ ВиПС являлась проектировщиком второй сцены Мариинского театра, реконструкции БДТ имени Товстоногова, занималась реставрацией Морского собора в Кронштадте, Цирка на Фонтанке и стадионе на Крестовском (Зенит-Арена).

Главное
СМИ назвали имя жертвы кибератаки на отвечающего за Россию в Госдепе США Политика
Материалы по теме
СКР начал проверку сообщений о рекламирующем порнографию детям учителе Общество
Главу карельского отделения «Мемориала» арестовали за детскую порнографию Общество
Замглавы Великого Новгорода задержали по делу о детской порнографии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку