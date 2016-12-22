В Донбассе ранили депутата Верховной рады Украины

Народного депутата фракции «Народный фронт» Верховной рады Украины Евгения Дейдея ранили в Донбассе. Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

Его ранили на восточном фронте под Авдеевкой, уточнил он. Дейдей «нуждается в переливании крови», написал Мосийчук.

Он добавил, что раненого депутата вертолетом эвакуируют в Днепр.

О том, что Евгений Дейдей был ранен в прифронтовой Авдеевке​, также сообщили телеканалу «112 Украина» в пресс-службе полка полиции специального назначения «Киев». «По предварительным данным, у Дейдея осколочное ранение от снаряда 82-го калибра в ногу. Сейчас он в больнице», — рассказали в пресс-службе.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в своем Facebook сообщила, что Дейдей, по предварительным данным, был ранен во время боевых действий около 18:00 мск. «Прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения ранения», — написала она.

Уголовное преступление предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт), заключила она. ​