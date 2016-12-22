Власти Египта заявили о гибели граждан Германии при нападении на отель

Два туриста, которые погибли в результате вооруженного нападения в отеле египетского города Хургады, оказались гражданами Германии, а не Украины. Об этом Reuters сообщил генерал-майор Мохамед эль-Хамзави, менеджер по безопасности в регионе Красного моря.

Он добавил, что в числе пострадавших оказались двое граждан Чехии.

О том, что в результате вооруженного нападения в курортном городе Хургаде погибли двое украинских граждан, сообщило Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности и МВД Египта 14 июля. Еще четыре человека пострадали, отмечало агентство.

«РИА Новости» со ссылкой на генерального консула в Хургаде сообщало, что при нападении пострадала россиянка. Кроме того, она является гражданкой Украины. Как сообщили «Интерфаксу» в российском генконсульстве, женщину несколько раз ранили ножом, она находится под наблюдением врачей. Собеседник агентства отмечал, что жизни пострадавшей ничего не угрожает.

При этом директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с РБК заявил, что российские туристы при нападении «точно не пострадали». В числе пострадавших могли быть живущие в Египте россияне, предположил он.



Как отмечало агентство Reuters, причины, по которым злоумышленник совершил нападение, неизвестны. Предположительно, по данным МВД Египта, он оказался на территории отеля, приплыв с близлежащего общественного пляжа. Как сообщили источники египетского портала Elbalad в службах безопасности, среди пострадавших — трое граждан Сербии и один польский или украинский гражданин. По словам собеседников портала, нападавшего задержали, документов при нем не было. Сам злоумышленник пояснил, что потерял документы в море.







