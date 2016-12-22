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«Металлоинвест» вложил $660 млн в Лебединский ГОК
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«Металлоинвест» вложил $660 млн в Лебединский ГОК
Бизнес, 18:36
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«Металлоинвест» вложил $660 млн в Лебединский ГОК

«Металлоинвест» инвестировал ​$660 млн в третью очередь комплекса горячебрикетированного железа (ГБЖ) на Лебединском горно-обогатетельном комбинате (ГОК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании.

Третья очередь ГБЖ была запущена 14 июля. Инвестиции пойдут, в частности, в рамках модернизации существующих производств — «обогатительной фабрики и фабрики окомкования, обеспечившей выпуск дополнительных объемов железорудного концентрата...и высокоосновных окатышей повышенного качества».

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Строительство третьей очереди ГБЖ мощностью 1,8 млн тонн продукции в год началось в 2014 году. После ее введения в строй выпуск продукции компании увеличится до 4,5 млн тонн в год. Первая и вторая очереди ГБЖ на Лебединском ГОКе введены в строй в 2001 и 2007 годах. «Металлоинвест» является единственным производителем горячебрикетированного железа в России и СНГ.

«Металлоинвест» — один из крупнейших горнорудно-металлургических холдингов в России, созданный в 2006 году. Ключевыми его активами являются Оскольский электрометаллургический комбинат и Лебединский ГОК. Продукция холдинга в основном идет на экспорт.

Как сообщали «Ведомости», чистая прибыль «Металлоинвеста» в 2016 году составила $1,15 млрд, (в 5,3 раза больше, чем в 2015 году — $218 млн). Выручка сократилась на 3% до $4,26 млрд. В ноябре 2016 года миллиардер Алишер Усманов с партнерами перевел 100% «Металлоинвеста» из офшоров на баланс российской «ЮэСэМ Металлоинвест».

Теги: «Металлоинвест» , Лебединский ГОК , ГБЖ
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