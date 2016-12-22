«МегаФон» и «ВымпелКом» подали ходатайства в ФАС по разделу «Евросети»

«МегаФон» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о выкупе 50% «Евросети» у «ВымпелКома», сообщили РБК в пресс-службе компании.

«ВымпелКом» также направил ходатайство в ФАС по сделке о разделе «Евросети», сообщает ТАСС. По информации агентства, оба прошения получены и будут рассмотрены в течение 30 дней.

«Комментарии касательно сделки будут даны по итогам рассмотрения ходатайства», — пояснили в ведомстве.

Сотовые операторы около двух лет вели переговоры о разделе принадлежащей им сети салонов связи «Евросеть». 12 июля «ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о достижении соглашения. Розничную сеть, которая насчитывает более 4 тыс. точек продаж, операторы поделят поровну. «МегаФон» за счет 50% доли «ВымпелКома» фактически консолидирует 100% акций «Евросети», ему же достанется бренд.

Ребрединг сети салонов проводить не собираются. Планируется, что ретейлер будет развиваться как самостоятельная организация на рынке электроники и портативной техники.