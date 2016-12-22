В Израиле рассказали о росте турпотока из России на 24%

За первое полугодие 2017 года туристический поток из России в Израиль вырос на 24%, страну посетили 182,3 тыс. россиян. Из них 32,3 тыс. человек приехали в Израиль в июне (рост на 52% по сравнению с данными за июнь 2016 года). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства туризма государства.

Всего за шесть месяцев ближневосточную страну посетили 1,83 млн иностранных туристов, это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число туристов приехало из США, Россия — на втором месте, замыкает тройку Франция. Как отметили в пресс-службе министерства, «темпы роста российского турпотока значительно превышают конкурентов Топ-3».

Глава Ростуризма Олег Сафонов 12 июля в интервью телеканалу RT рассказал о росте выездного туризма в 2017 году. По его словам, число выезжающих в другие страны на отдых россиян возросло на 10%, в числе основных направлений он назвал Турцию, Египет, Израиль, Испанию и Таиланд.

В мае министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заявил, что полуострову сложно конкурировать с иностранными курортами, в частности, турецкими. По словам Стрельбицкого, причина кроется в том, что они занимаются депмпингом.