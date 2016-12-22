СБУ заявила о задержании в Киеве «агента российских спецслужб»

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в Киеве «агента российских спецслужб». Об этом сообщается на сайте пресс-службы СБУ.

По данным ведомства, он «пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны». Согласно сообщению, агентом оказался «уроженец и житель Донецка». По мнению СБУ, он «время от времени находился в Киеве» и пытался получить «информацию о личном составе, обеспечении, дислокации, вооружении и перемещении вдоль линии разграничения военных частей и соединений ВСУ [Вооруженных сил Украины] и Нацгвардии». Все эти сведения задержанный пытался получить «по заданию российских спецслужб», уверены в ведомстве.

Согласно сообщению, мужчину также интересовали «поставки в Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, проведение украинско-американских учений «Си Бриз-2017». По мнению СБУ, задержанный также пытался узнать «установочные данные об офицерах — инструкторах ВС США, которые осуществляют подготовку украинских военнослужащих».

Для получения сведений «шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины», утверждается в сообщении. По данным СБУ, задержанный хотел за вознаграждение получить от офицера «секретные материалы, циркулирующие в Генеральном штабе ВСУ», а также «установочные данные на должностных лиц Минобороны, которые имеют доступ к информации закрытого характера».

Мужчине предъявили обвинение по ст. 111 (государственная измена) УК Украины, говорится в сообщении. Максимальная санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Материалы дела направили в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, заключили в СБУ.