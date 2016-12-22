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Минобороны опубликовало архивные документы о грузино-осетинском конфликте
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Минобороны опубликовало архивные документы о грузино-осетинском конфликте
Общество, 15:32
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Минобороны опубликовало архивные документы о грузино-осетинском конфликте

На сайте Министерства обороны появился раздел, посвященный конфликту между Грузией и Южной Осетией в начале 1990-х годов. В нем выложены архивные документы, посвященные урегулированию этого конфликта. Публикации приурочены к 25-й годовщине с начала первой миротворческой операции российских военных, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Среди опубликованных документов — решение правительства об оказании помощи беженцам на территории Северной Осетии, отчеты о результатах работы госкомиссии по положению в Северной и Южной Осетии, доклады с анализом обстановки в зоне конфликта, постановление правительства о мерах помощи Южной Осетии. Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, эти документы «помогут объективно оценить непростую обстановку на южных рубежах нашей страны в начале 90-х годов прошлого века и ответить на вопрос о необходимости начала первой в новейшей истории Российской Федерации миротворческой операции».

Договоренность о вводе миротворческих сил, в состав которых входили представители России, Грузии и Осетии, была достигнута 15 июля 1992 года. Острая фаза конфликта длилась с 1991 года, ему предшествовала напряженность, связанная со стремлением осетинских политиков к автономии. В ноябре 1989 года Совет народных депутатов преобразовал Юго-Осетинскую автономную область в автономную республику, но руководство Грузии это решение не признало. В 1990 году начались столкновения между осетинами и грузинами на территории Южной Осетии, они переросли в 1991 году в полномасштабный конфликт.
Теги: Минобороны , Грузия , Южная Осетия , документы
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