«Магнит» создал собственного оператора по онлайн-сбору платежных данных

Крупнейший по количеству магазинов российский ретейлер «Магнит» зарегистрировал собственного оператора фискальных данных. Об этом говорится в сообщении сети (есть у РБК). «Магнит» стал единственной сетью в России, которая получила разрешение Федеральной налоговой службы (ФНС) на обработку данных онлайн-касс.

Оператор фискальных данных — это посредник между ретейлером и ФНС, который подает сведения о расчетах с покупателями в режиме реального времени.

Сервисом оператора «Магнита» смогут воспользоваться и другие ретейлеры, говорится в сообщении. Для этого «Магнит» запустит отдельный сайт. Все свои магазины «Магнит» уже оборудовал новыми кассами, за 2016 год количество чеков в сети превысило 3,8 млрд штук.

Президент Владимир Путин в начале июля 2016 года подписал закон, который обязывает компании и частных предпринимателей переходить на кассовые аппараты, способные в режиме онлайн передавать сведения о каждой продаже в ФНС. Все розничные магазины должны были перейти на онлайн-кассы, которые могут обрабатывать такие данные, с 1 июля 2017 года.