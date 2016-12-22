Дума ратифицировала конвенцию СЕ о борьбе с финансированием терроризма

Госдума ратифицировала конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, передает корреспондент РБК.

Для реализации конвенции Министерство юстиции, Генпрокуратура и Федеральная служба по финансовому мониторингу получили соответствующие полномочия. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, принятие конвенции потребует внесения изменений в КоАП, касающихся установления ответственности лиц, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег. Также отмечается, что ратификация конвенции усилит международное сотрудничество и «станет еще одним подтверждением стремления Российской Федерации вести борьбу с указанными преступлениями».

В то же время в сопроводительных документах указывается, что ратификация конвенции предусматривает «многовариантность действий», из-за чего в закон потребовалось внести оговорки. Так, конфискация будет применяться только в соответствии с п.а ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества), где указан список преступлений, по отношению к которым применяется данная санкция.

Законопроект был внесен на ратификацию президентом России Владимиром Путиным и зарегистрирован в базе данных Госдумы 26 июня.

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма была принята 16 мая 2005 года в Варшаве. Россия подписала документ 26 января 2009 года в Страсбурге.