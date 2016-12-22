Чемпиона мира по ММА Мурада Амриева исключили из федерального розыска

Чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Мурад Амриев, которого за неверно указанный в паспорте год рождения преследовали чеченские полицейские, исключили из списка лиц в федеральном розыске, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на юриста правозащитной организации «Комитет по предотвращению пыток» Альберта Кузнецова.

По словам Кузнецова, после того как Амриева доставили в Чеченскую Республику и провели «протокольные мероприятия», его отпустили. «Теперь по спискам федерального розыска он не проходит», — сказал Кузнецов.

Он также отметил, что такой исход дела — результат совместной работы правозащитников и СМИ. «Мурада от дальнейшей расправы спасло то, что это дело вызвало огромный резонанс», — сказал Кузнецов.

Амриев обратился в Комитет по предотвращению пыток (КПП) с просьбой о помощи в 2013 году. По его словам, сотрудники правоохранительных органов Чечни незаконно удерживали его и пытали. Спортсмен объяснял, что таким образом они пытались добиться возвращения из Германии в Чечню его старшего брата, которого подозревали в покушении на высокопоставленного чеченского полицейского. Из-за преследования и пыток Амриев-младший также уехал из России.

5 июня Мурада Амриева задержали в Брянске — по данным полиции, он числился в федеральном розыске по подозрению в использовании поддельных документов. Сам он утверждал, что поддельные документы не использует, а​ обвинение связано с тем, что сотрудник паспортного стола допустил опечатку в оформлении его паспорта. Адвокаты Амриева настаивали, что он «абсолютно легально» получил паспорт, в котором была ошибка в годе рождения.

После того как спортсмен покинул отделение полиции в Брянске, он направился в Белоруссию, где его снова задержали и депортировали в Чечню. МВД Чечни закрыло уголовное дело в отношении Амриева 15 июня.