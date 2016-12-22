Четыре российских матроса погибли на промысле в Норвежском море

Четыре матроса большого морозильного рыболовного траулера «Капитан Сулимов», принадлежащего компании «Робинзон», погибли во время промысла в Норвежском море, сообщает «РИА Новости».

По информации агентства, матросы погибли от отравления угарным газом, когда судно находилось в районе Фарерских островов. «Да, такой случай произошел, погибли четыре человека — в возрасте от 19 до 60 лет. Сейчас корабль заходит на Фарерские острова, вылетает туда комиссия с «Робинзона» для расследования», — сообщили агентству в «Робинзоне».

По информации «ПортНьюс», гибель четырех членов экипажа произошла при попытке локализовать возгорание в помещении рыбомучной установки. Моряки проследовали в помещение без средств защиты и там отравились угарным газом.

В мае у берегов Камчатки в Охотском море загорелся траулер «Капитан Чернов». С корабля был эвакуирован экипаж в составе 27 человек на находившийся рядом траулер «Реал». В результате инцидента никто не пострадал.