Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и фруктов с Мадагаскара

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) объявила о введении ограничений на ввоз растительной продукции из Мадагаскара. С 17 июля 2017 года овощи и фрукты из этой страны могут ввозиться в Россию только напрямую — через пропускные пункты на российской границе.

Ввоз мадагаскарских овощей и фруктов через территорию Белоруссии с 17 июля запрещается. Это решение в ведомстве объяснили «значительным увеличением объемов поставок» через Белоруссию растительной продукции с Мадагаскара, поступающей «сложными логистическими путями через страны Европейского союза».

Ранее Россельхознадзор запросил информацию Министерства сельского хозяйства и животноводства Мадагаскара об ассортименте, объемах производства и экспорта плодоовощной продукции в страны Евросоюза и ЕАЭС, однако необходимых данных предоставлено не было.

В сообщении Россельхознадзора поясняется, что ограничения вводятся «в целях недопущения ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, попавшей под установленные президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации ответные экономические меры».