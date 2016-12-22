Женский монастырь в Львовской области забросали «коктейлями Молотова»

Неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью женский монастырь в поселке Брюховичи Львовской области, говорится в сообщении Национальной полиции Львовской области.

«14 июля в 0:19 пришла информация, что в поселке Брюховичи на территорию монастыря неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью, из-за чего начался пожар», — говорится в сообщении.

По сообщению полиции, на территорию монастыря, где проживают 30 человек, было брошено пять бутылок с «коктейлем Молотова», четыре из которых воспламенились. Пожар был локализован и потушен. В медучреждение с жалобами на плохое самочувствие обратились 20 жителей монастыря, но ни одного госпитализировать не пришлось. Огонь повредил стену и два окна в монастыре.

Координатор общественной организации «Варта 1», сотрудничающей с правоохранительными органами Украины, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич также подтвердил факт попытки поджога монастыря на своей странице в Facebook.





Ранее сообщалось, что 3 июля неизвестные закидали синагогу во Львове, а на бывшем доме еврейской общины города вандалы написали оскорбительные надписи. Львовский горсовет строго осудил акты вандализма и обратился к правоохранительным органам с просьбой расследовать инцидент.