Дума приняла закон о правовом статусе самозанятых граждан

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Гражданский кодекс России об определении правового статуса самозанятых граждан, сообщается на сайте Госдумы.

Вносимые изменения позволят гражданам осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Точный перечень видов деятельности будет утверждать правительство России.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы Павел Крашенниников отметил, что эти поправки к закону позволят «сделать деятельность миллионов самозанятых граждан нашей страны законной без необходимости сбора и подачи множества различных документов, дадут возможность им выйти из тени и не считаться нарушителем или преступником».

Ранее, 3 июля, глава Минтруда Максим Топилин раскритиковал законопроект Минюста о внесении поправок в закон «О занятости населения в Российской Федерации» о статусе самозанятых.

Минюст сообщил о разработке проекта о самозанятых гражданах в конце мая. По информации ведомства, работа над документом шла при участии Минфина, Минтруда и Минэкономразвития. Законопроект был призван определить критерии, разграничивающие индивидуальных предпринимателей, самозанятых и граждан, работающих по трудовому договору.

Минюст предложил называть «самозанятыми» физические лица, которые «на свой страх и риск» оказывают услуги и выполняют работы для других физических лиц для получения прибыли. Граждане, относящиеся к этой категории, не должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и у них не должно быть наемных работников.

По информации Министерства юстиции, проект закона устанавливается, чтобы упростить порядок деятельности и предоставления льгот самозанятым россиянам.