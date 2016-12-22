Госдума повысила планку долга для запрета на выезд за границу

Минимальная сумма долга, при которой россиянам может быть ограничен выезд за границу, увеличена с 10 тыс. до 30 тыс. руб. Повышение планки не распространяется на должников по алиментам. Соответствующий закон, вносящий изменения в ФЗ «Об исполнительном производстве», в третьем чтении приняли депутаты Госдумы. Соответствующая пометка появилась в электронной карточке законопроекта.

Ограничить свободу выезда пристав может не только на основании заявления от взыскателя, но и по собственной инициативе, говорится в опубликованном на сайте Думы тексте закона. Такое право у него появляется в случае, если должник не выплатил всю сумму спустя два месяца после истечения срока добровольного возврата денег.

Пристав обязан снять запрет на следующий день, после того как гражданин погасит долг.

Закон, вносящий эти поправки, вступит в силу с 1 октября. Временные ограничения на выезд по новым правилам могут быть сняты со 2 октября.

Поправки вносятся в статьи 65 и 67 федерального закона. Помимо алиментов, минимальная сумма задолженности в 10 тыс. руб. сохраняется для выплат на возмещение вреда здоровью, возмещение вреда из-за смерти кормильца, возмещение вреда в связи с имущественным ущербом или моральным вредом.

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил 22 июня, что из-за долгов покинуть страну не могут 1,6 млн россиян.