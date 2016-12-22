МВД возбудило второе в истории России уголовное дело на авиадебошира

Возбуждено уголовное дело в отношении авиадебошира, который 30 июня устроил драку на рейсе Москва — Анталья из-за того, что боялся в первый раз выезжать за границу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу в аэропорту Домодедово.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). МВД взяло с нарушителя «обязательство о явке».

По информации ведомства, в дежурную часть линейного управления МВД России в Домодедово пожаловался представитель одной из авиакомпаний. По его словам, 30 июня 2017 года на рейсе Москва — Анталья «один из пассажиров вел себя неадекватно, мешал работе кабинного экипажа и своими действиями угрожал безопасности полета».

Сотрудники транспортной полиции установили личность авиадебошира, которым оказался житель Москвы 26 лет. После возвращения в Россию его отвели в дежурную часть полиции аэропорта Домодедово для разбирательства.

Пьяный пассажир, который летел из Москвы в Анталью (Турция) вместе с семьей и друзьями, устроил драку в самолете. Драка продолжалась час. По словам товарищей, мужчина сильно нервничал из-за того, что впервые выезжал за границу, уточняет ТАСС.

Речь идет о драке, которая 30 июня произошла на рейсе авиакомпании Red Wings. Чтобы успокоить авиадебошира, стюардам пришлось его связать. Во время полета экипаж воздушного судна связался с диспетчерами аэропорта Антальи и вызвал полицию, сотрудники которой забрали дебошира по прибытии самолета в аэропорт Турции.

Первое в России уголовное дело возбудили против авиадебошира 22 мая 2017 года. Фигурантом дела стал 50-летний гражданин Израиля, который 19 мая, находясь в нетрезвом состоянии, пытался открыть дверь самолета, выполнявшего рейс ​Тель-Авив — Москва. Об инциденте сообщил в аэропорт Шереметьево командир лайнера. По прибытии в аэропорт сотрудники полиции задержали нарушителя.