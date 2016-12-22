Против экс-министра сельского хозяйства Марий Эл возбудили уголовное дело

В отношении бывшего министра сельского хозяйства Марий Эл Ираиды Долгушевой возбуждено уголовное дело, заявил следователь в Басманном суде Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Агентству сообщили в возбуждении уголовного дела в отношении Долгушовой, а также о том, что оно «соединено в одно производство с делом бывшего главы республики Леонида Маркелова».

По версии следствия, бывший глава Марий Эл получил через свое доверенное лицо взятку от учредителя птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша в размере 235 млн руб. за «покровительство» при получении господдержки.

6 апреля бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов был отстранен от должности «по собственному желанию». 10 апреля в Министерстве сельского хозяйства Марий Эл прошли обыски по делу о служебном подлоге документов (ч.1 ст. 292 УК РФ) министром сельского хозяйства Марий Эл Ирадой Долгушевой. По версии следствия, в 2015 году Долгушева трижды предоставляла ООО «Птицефабрика «Акашевская» ложную информацию, на основании которой организация получила кредиты.

13 апреля бывший глава республики был задержан, в отношении него возбуждено дело о получении взятки от предпринимателя Николая Криваша. В тот же день СМИ стало известно о связи дела Маркелова с махинациями в агрохолдинге «Акашево», причастной к которым подозревалась Долгушева.

Маркелов подозревался в том, что получал «откаты» от холдинга за «покровительство». 14 апреля СКР попросил арестовать Маркелова по подозрению в получении взятки на два месяца. Маркелов свою вину не признал. 27 апреля Басманный суд наложил обеспечительный арест на 23 объекта недвижимости, принадлежащих Маркелову в Москве и Марий Эл. В конце мая Николай Криваш был заочно арестован и объявлен в международный розыск, а общая сумма арестованных судом активов Маркелова достигла 1 млрд руб. В конце июня бывший глава Марий Эл написал президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании в стихах.