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«Рособоронэкспорт» рассказал о запусках иностранных военных спутников
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«Рособоронэкспорт» рассказал о запусках иностранных военных спутников
Общество, 10:34
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«Рособоронэкспорт» рассказал о запусках иностранных военных спутников

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил о том, что компания с момента своего создания вывела более 30 космических аппаратов в интересах 14 стран. Как указывается в пресс-релизе «Рособоронэкспорта», самыми значимыми были запуски немецких военных аппаратов SAR-Lupe с космодрома Плесецк, а также спутников в интересах Южной Кореи, Италии и США с ракетно-космического комплекса морского базирования Sea Launch.

«Кроме того, по контрактам «Рособоронэкспорта» при помощи легких ракет-носителей на солнечно-синхронные орбиты выведено более 15 космических аппаратов гражданского назначения», — отметил Михеев.

В компании отметили, что внешнеэкономическая деятельность «способствует улучшению финансово-экономического состояния предприятий ракетно-космической промышленности, повышению стабильности их деятельности и большей востребованности создаваемых объектов».

Теги: Спутник , космодром , «Рособоронэкспорт»
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