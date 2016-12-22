«Рособоронэкспорт» рассказал о запусках иностранных военных спутников

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил о том, что компания с момента своего создания вывела более 30 космических аппаратов в интересах 14 стран. Как указывается в пресс-релизе «Рособоронэкспорта», самыми значимыми были запуски немецких военных аппаратов SAR-Lupe с космодрома Плесецк, а также спутников в интересах Южной Кореи, Италии и США с ракетно-космического комплекса морского базирования Sea Launch.

«Кроме того, по контрактам «Рособоронэкспорта» при помощи легких ракет-носителей на солнечно-синхронные орбиты выведено более 15 космических аппаратов гражданского назначения», — отметил Михеев.

В компании отметили, что внешнеэкономическая деятельность «способствует улучшению финансово-экономического состояния предприятий ракетно-космической промышленности, повышению стабильности их деятельности и большей востребованности создаваемых объектов».