Обнародованы подробности инцидента с пятью самолетами в Сан-Франциско

Обнародована предварительная информация об инциденте в международном аэропорту Сан-Франциско, где авиадиспетчер предотвратил авиакатастрофу с пятью самолетами, которая могла бы стать крупнейшей в истории. Об этом пишет издание Sfgate города Сан-Франциско со ссылкой на документ Канадского комитета по вопросам безопасности на транспорте (National Transportation Safety Board of Canada, TSB).

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 7 июля. Самолет Airbus A320 авиакомпании Air Canada с 140 людьми на борту, летевший из Торонто, планировал совершить ошибочную посадку не на взлетно-посадочную полосу (ВПП), а на рулежную дорожку, где ожидали взлета четыре пассажирских самолета.

Диспетчеры вовремя остановили пилота канадского самолета, и он пролетел над двумя самолетами на высоте примерно 30 метров, над третьим воздушным судном — на высоте 60 метров, и над четвертым — на высоте 90 метров.

Издание The Mercury News также ​сообщает со ссылкой на документ NTSB, что случай произошел 7 июля в 23:56 (время западного побережья США) в международном аэропорту Сан-Франциско с рейсом CA759.

В контрольно-диспетчерском пункте дежурил диспетчер, координировавший в этот момент другой объект. Заметив огни на рулежной дорожке, пилот Airbus переспросил диспетчера, свободна ли эта полоса, на что получил отрицательный ответ. Пытавшийся сесть на рулежную дорожку самолет заметил и пилот стоявшего там другого лайнера. После того как он спросил диспетчера: «Что делает этот парень?», тот призвал командира рейса CA759 срочно прекратить посадку и уйти на второй круг. Согласно информации доклада, Airbus A320 пролетел над стоящим на рулежке самолетом на высоте примерно 30,4 м. По словам пилота гражданской авиации Макса Трескотта, стаж которого составляет 40 лет, до столкновения оставалось 11 секунд.

По словам представителя совета безопасности на транспорте Канады, слова которого приводит издание, это предварительное расследование. Материалы предварительного расследования направлены в Национальный совет транспортной безопасности (TSB) и в Управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA), которые также расследуют этот случай.

Однако официальные представители FAA и TSB отказались комментировать расследование дела.​