Минобороны сообщило о шести перехватах самолетов-разведчиков за неделю

За прошедшую неделю у границ России разведку вели 20 иностранных самолетов, шесть раз к ним на перехват поднимались российские истребители. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что в ходе полетов иностранных самолетов-разведчиков «нарушений воздушного пространства РФ не допущено».

Кроме того, за минувшую неделю, над Россией в рамках Договора по открытому небу был совершен совместный наблюдательный полет специалистов из Польши и Словакии. Российские специалисты, в свою очередь, провели инспекции над США и Норвегией. Еще одну миссию, в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, российские наблюдатели выполнили на территории Испании.

Ранее, 11 июля, стало известно, что разведывательный самолет США P-8A Poseidon, выполнил очередной полет у российской базы в сирийском Тартусе. В тот же день было зафиксировано еще два американских самолета-разведчика у мест дислокации российских сил в Сирии.