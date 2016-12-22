СМИ узнали о подорожании покупок в зарубежных интернет-магазинах на 18%

Покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах для россиян могут подорожать на 18% из-за введения налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
ФАС предлагает добиться равноправной конкуренции между зарубежными и отечественными интернет-магазинами путем введения НДС. Для этого иностранные компании должны будут зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе (ФНС) и платить 18% с каждой покупки. В случае, если продавцы этого не сделают, НДС будут взимать с покупателей в момент получения товара.
В настоящее время НДС платят только отечественные интернет-магазины, что создает неравные условия конкуренции. О возможном введении НДС для поддержки российских предпринимателей стало известно осенью 2016 года. Вице-премьер Аркадий Дворкович пояснил, что таким образом правительство намерено избежать снижения порога беспошлинного ввоза товаров. Инициатором НДС-регистрации стала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
В апреле Госдума одобрила законопроект, упрощающий получение нулевой ставки НДС для российских интернет-магазинов, продающих товары за рубеж. Эта мера должна стимулировать экспорт российских интернет-ретейлеров.