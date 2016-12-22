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Руководство Twitter рассказало о пользе от активности Трампа в соцсети
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Руководство Twitter рассказало о пользе от активности Трампа в соцсети
Технологии и медиа, 03:28
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Руководство Twitter рассказало о пользе от активности Трампа в соцсети

Председатель совета директоров Twitter Омид Кордестани позитивно оценил влияние Дональда Трампа на популярность соцсети. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на выступление бизнесмена на конференции в Айдахо.

«Хорошо иметь его в числе выступающих в Twitter», — заявил Кордестани. Также он сообщил, что несмотря на многочисленные жалобы пользователей на твиты Трампа, руководство Twitter не намерено блокировать его аккаунт.

Агентство также отметило, что ранее о роли Трампа в Twitter высказывался операционный директор Twitter Энтони Ноуто. Он пояснил, что сообщения Трампа в Twitter вызывают интерес людей и побуждают их присоединяться к соцсети. «Мы были бы счастливы, если бы каждый мировой лидер использовал Twitter в качестве своего основного механизма общения со своими избирателями», — заявил он. 

Сейчас у аккаунта американского президента в Twitter 33,7 млн подписчиков. При этом самым популярным к 2017 году аккаунт в Twitter является профиль американской певицы Кэтти Пэрри, у которой более 101 млн подписчиков. 

В начале июня стало известно, что адвокат американского президента Марк Касовиц убедил Трампа не отвечать в Twitter на выступление уволенного им экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате США . В результате, Трамп более суток не оставлял записей в своем микроблоге.

В мае сооснователь Twitter Эван Уильямс отметил роль соцсети в победе Трампа на выборах президента США и счел нужным за нее извиниться. «Если это правда, и он не был бы президентом, если бы не было Twitter, в таком случае, да, извините меня», — заявил он.

Теги: Twitter , Дональд Трамп
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