Медведев уволил курировавшего госзакупки замглавы Минэкономразвития

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Евгения Елина от должности заместителя министра экономического развития. Документ распоряжения опубликован на сайте правительства России.

«Освободить Елина Евгения Ивановича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе», — сказано в распоряжении.

В Минэкономразвития Елин курировал вопросы госзакупок. В апреле полномочия министерства в этой сфере были переданы Минфину.

Елин занимал должность замминистра с августа 2013 года. До этого (с 2012 года) он занимал пост вице-губернатора Ленинградской области — председателя комитета финансов. Он исполнял обязанности министра экономики после увольнения с этого поста Алексея Улюкаева в течение двух недель, до назначения в конце ноября 2016 года Максима Орешкина.