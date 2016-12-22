Володин предложил раскрыть данные по голосованию депутатов

Вячеслав Володин (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Визуализацию голосования депутатов Государственной думы по каждой из фракций могут начать обнародовать после принятия каждого законопроекта. Информация будет выводиться на экран в зале Госдумы. Об этом журналистам рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин, передает корреспондент РБК.

Сейчас после голосования на экран в зале и в пресс-центре выводится лишь общее число депутатов, отдавших голоса «за», «против» либо воздержавшихся. Информация о поименном голосовании депутатов появляется лишь позднее в базе Госдумы.



«Мы обсудим это с руководителями фракций, и если идея будет поддержана, то мы дадим нашему управлению аппарата, отвечающему за работу зала и системы голосования, поручение разработать, как это будет делаться», — сказал он.

По словам Володина, это станет дополнительной мерой по повышению дисциплины парламентариев. «Лучше, чтобы была самоорганизация с элементами контроля», — добавил спикер Госдумы.

Как ранее сообщал РБК, журналисты, которых пустили на балкон в зале пленарных заседаний, стали свидетелями голосования депутатов чужими карточками. После этого глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова указала на то, что у комитета действительно есть вопросы по посещаемости пленарных заседаний, и призвала фракции разобраться.



В конце мая этого года Володин заявил РБК, что дисциплину в Госдуме получилось наладить, а посещаемость заседаний достигла 97%. Осенью 2016 года Госдума утвердила поправки в регламент, отменяющие норму о возможности депутатов передавать голос по доверенности. Также были учтены требования к посещаемости — за прогул пленарного заседания без уважительной причины из зарплаты депутата вычитается порядка 60 тыс. руб.