Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,22 59,80 EUR Нал. 68,86 68,20 USD Бирж. 59,85 -0,16 EUR Бирж. 68,25 -0,25 USD ЦБ. 60,18 -0,44 EUR ЦБ. 68,81 -0,64 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1959,91 +0,28% РТС 1029,89 +0,41% Brent 48,39 +1,43% DJIA 21558,23 +0,12% Nasdaq 6274,09 +0,21% FTSE 7413,44 -0,05%
Володин предложил раскрыть данные по голосованию депутатов
Лента новостей
Псковские пограничники задержали журналистов «МК» и Русской службы BBC 22:13, Общество Трамп и Макрон призвали к сотрудничеству с Россией вопреки разногласиям 22:12, Политика Володин предложил раскрыть данные по голосованию депутатов 22:00, Политика Jaguar представил новый компактный кроссовер E-Pace 22:00, Авто «Яндекс» исключил возможность целенаправленной атаки на портал госуслуг 21:48, Технологии и медиа Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в Канаде 21:42, Политика ФСБ задержала гендиректора «Силовых машин» за разглашение гостайны 21:27, Политика Reuters рассказал о готовящихся санкциях США в отношении китайских банков 21:19, Политика Москва резко нарастила доходы от патентов для предпринимателей 21:11, Экономика «Спектакли не исчезают»: фрагменты репетиции балета «Нуреев» 21:09, Общество Рада разрешила прокуратуре привлечь экс-главу Харькова за мошенничество 21:09, Политика При обрушении шахты на Урале погиб рабочий 21:00, Общество В «Лаборатории Касперского» рассказали о вирусе на портале госуслуг 20:37, Технологии и медиа Медведев уволил курировавшего госзакупки замглавы Минэкономразвития 20:23, Политика Суд не принял иск соратника Навального к Медведеву о блокировке в Twitter 20:11, Политика В России сменился следователь по делу об убийстве Вороненкова 20:05, Политика В Минкомсвязи заявили о незначительной угрозе вируса для портала госуслуг 19:44, Технологии и медиа Молчаливая поддержка: чем закончился киевский саммит Украина — Евросоюз 19:32, Политика Думе рекомендовали принять закон о российских «научных долинах» 19:27, Общество Роспотребнадзор предложил прекратить проверки по защите прав потребителей 19:22, Общество Винус Уильямс повторила достижение Серены Уильямс на Уимблдоне 19:20, Спорт Минобрнауки организует детское телевидение в российских школах 19:11, Общество Презентация первой формы от нового поставщика олимпийской сборной России 18:56, Фотогалерея Лавров пошутил о «нецензурной рифме» в стихах об отношениях России и ЕС 18:54, Политика Петицию в поддержку корреспондента РБК Соколова подписали 282 журналиста 18:44, Политика Главное о сделке «Яндекса» и Uber 18:44, Технологии и медиа На диетолога Дюкана подали в суд за мошенничество 18:40, Общество Dr.Web нашел неизвестный вирус на российском портале госуслуг 18:40, Технологии и медиа
Володин предложил раскрыть данные по голосованию депутатов
Политика, 22:00
0
Володин предложил раскрыть данные по голосованию депутатов
Вячеслав Володин (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Визуализацию голосования депутатов Государственной думы по каждой из фракций могут начать обнародовать после принятия каждого законопроекта. Информация будет выводиться на экран в зале Госдумы. Об этом журналистам рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин, передает корреспондент РБК.

Сейчас после голосования на экран в зале и в пресс-центре выводится лишь общее число депутатов, отдавших голоса «за», «против» либо воздержавшихся. Информация о поименном голосовании депутатов появляется лишь позднее в базе Госдумы.

«Мы обсудим это с руководителями фракций, и если идея будет поддержана, то мы дадим нашему управлению аппарата, отвечающему за работу зала и системы голосования, поручение разработать, как это будет делаться», — сказал он.

По словам Володина, это станет дополнительной мерой по повышению дисциплины парламентариев. «Лучше, чтобы была самоорганизация с элементами контроля», — добавил спикер Госдумы.

Как ранее сообщал РБК, журналисты, которых пустили на балкон в зале пленарных заседаний, стали свидетелями голосования депутатов чужими карточками. После этого глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова указала на то, что у комитета действительно есть вопросы по посещаемости пленарных заседаний, и призвала фракции разобраться.

В конце мая этого года Володин заявил РБК, что дисциплину в Госдуме получилось наладить, а посещаемость заседаний достигла 97%. Осенью 2016 года Госдума утвердила поправки в регламент, отменяющие норму о возможности депутатов передавать голос по доверенности. Также были учтены требования к посещаемости — за прогул пленарного заседания без уважительной причины из зарплаты депутата вычитается порядка 60 тыс. руб.

Автор: Вера Холмогорова.
Теги: Госдума , голосование , депутаты , Вячеслав Володин
Главное
ФСБ задержала гендиректора «Силовых машин» за разглашение гостайны Политика
Материалы по теме
Госдуме предложат запретить голосование по чужим карточкам Политика
Депутаты Думы нарушили запрет на голосование чужими карточками Политика
Володин обещал депутатам минимум год жесткого контроля дисциплины в Думе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку