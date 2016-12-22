Петицию в поддержку корреспондента РБК Соколова подписали 282 журналиста

Профсоюз журналистов и работников СМИ обратился к коллегам с просьбой подписать обращение в защиту специального корреспондента РБК Александра Соколова, которого уже два года держат в СИЗО по обвинению в организации деятельности экстремистской организации. Сообщение об этом размещено на странице профсоюза в социальной сети Facebook.

За сутки текст петиции подписали 282 журналиста: именно по этой статье (282.2 УК РФ) судят журналиста РБК, который писал о коррупции.

Соколов был арестован 29 июля 2015 года. Вместе с ним фигурантами уголовного дела выступают бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин и его соратники Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. Им предъявлены обвинения по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации​и).

Соколова обвиняют в том, что он зарегистрировал сайт группы по проведению референдума «За ответственную власть». Следователи сочли это продолжением деятельности «Армии воли народа» (АВН), признанной судом экстремистской организацией осенью 2010 года. Сам Соколов отрицает свою вину и настаивает, что его преследуют, в том числе, за профессиональную деятельность.

В августе 2016 года ему предъявили новое обвинение — в организации деятельности структуры, запрещенной в России.

Сам Соколов уверен, что уголовное преследование связано с его журналистской и научной деятельностью: дело появилось после защиты кандидатской диссертации на тему «Влияние рентоориентированного поведения на инвестиции госкорпораций», в которой он исследовал проблему коррупции и неэффективного расходования средств госкорпорациями «Ростех», «Роснано», «Росатом» и «Олимпстрой».

По его словам, летом 2013 года представитель прокуратуры сообщил ему, что руководство «Ростеха» осталось недовольно содержанием его диссертации. Среди прочего Александр Соколов — автор резонансного расследования о строительстве космодрома Восточный.

Максимальное наказание по предъявленной Александру Соколову статье — 10 лет лишения свободы.

«Мы считаем дикими подобные обвинения и подобные сроки наказания для людей, которые пропагандировали утопическую идею об ответственности политиков перед народом и не связаны ни с какой насильственной деятельностью. Мы уверены, что люди, вся вина которых состоит в призывах к мирному референдуму, должны быть немедленно освобождены из-под стражи», — говорится в обращении в поддержку журналиста.

Сбор подписей в поддержку Соколова продолжается.