Мединский подтвердил уход Кехмана с поста главы Новосибирского театра

Министр культуры Владимир Мединский подтвердил информацию о том, что гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман покинет свой пост. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это связано с ведущимся против него судебным делом о банкротстве. Я имел с Кехманом на эту тему продолжительный разговор», — заявил министр культуры. Он отметил, что Кехман решил «не подрывать имидж Министерства культуры» несмотря на то, что судебное решение по делу на данный момент отсутствует.

Мединский подчеркнул, что Кехман сейчас уходит в отпуск, после которого он уйдет с должности гендиректора. «Мы рассматриваем сейчас различные кандидатуры на должность исполняющего обязанности генерального директора», — сказал Мединский. Вместе с тем министр культуры отметил, что доходы театра выросли «практически в полтора раза» после прихода Кехмана, и заявил, что текущий год для театра будет еще лучше предыдущего.

«Увеличилась заполняемость зала, был проведен ремонт, в том числе с привлечением внебюджетных средств, Кехман сам искал. Плюс к этому мы планируем в сентябре открыть долгострой, много лет театр был закрыт, там есть великолепный концертный зал», — подчеркнул Мединский.

Он добавил, что после разговора с Кехманом последний пояснил, что не собирается дожидаться судебного решения, «чтобы Министерство культуры не выглядело здесь в невыгодном свете».

Ранее источник в труппе театра сообщил ТАСС, что Кехман покинет пост гендиректора Новосибирского театра оперы и балета. «Об этом было объявлено сегодня на собрании труппы», — заявил источник агентства. По его словам, с сентября исполняющим обязанности гендиректора театра станет главный режиссер НОАК Владимир Стародубцев.

Суд признал компанию JFC, принадлежащую Кехману, банкротом в сентябре 2015 года. Она была крупнейшим импортером бананов до 2012 года. В декабре 2015 года сам Кехман стал банкротом.

Райффайзенбанк в июне подал генпрокурору России Юрию Чайке жалобу на бездействие следственного департамента МВД России по «делу Кехмана». Банк являлся одним из крупнейших кредиторов JFC и в марте 2016 года потребовал взыскать с Кехмана более 420 млн руб.

В июле Генпрокуратура повторно потребовала следственный департамент МВД устранить нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства по «делу Кехмана». Как заявили РБК в пресс-службе ведомства, среди нарушений были также «игнорирование разумных сроков» расследования дела.