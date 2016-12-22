Яровая предложила ввести «норму» по числу мигрантов в одной квартире

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести жилую норму для постановки на учет мигрантов в квартирах, чтобы исключить появление «резиновых квартир», где проживают «мертвые души», передает корреспондент РБК. Об этом депутат сообщила в ходе заседания президиума совета законодателей в Госдуме.

По ее словам, представление о том, что участковый полицейский сможет проверить каждую квартиру во вверенном ему районе, «чтобы понять, где соблюдены требования, а где — не соблюдены», выглядят «нереалистично».

«Это сложно и неэффективно, необходимы универсальные процедуры, которые выполняют функции автоматического контроля и имеют высокое профилактическое значение. Такой процедурой может стать введение на уровне регионов понятия «норма площади в расчете на мигранта», что сделает невозможным превращение квартир в «резиновые» и проживание в них «мертвых душ», как это возможно сейчас, когда мы встречаем случаи постановки на учет в одном помещении площадью 20 кв. м 100 человек», — сказала она.

По мнению Ирины Яровой, введение ограничение на число зарегистрованных в одной квартире мигрантов «исключит коррупционные риски и позволит регионам сформировать дополнительные меры профилактики и безопасности». «Более того, это вопрос осмысленной региональной политики, общественного консенсуса, когда решение о количестве метров на одного мигранта должен принять регион, потому что именно региону предоставлены полномочия решать, нужно ли привлекать иностранную рабочую силу и каких специальностей, опираясь на потребности региона и условия проживания в нем», — добавила вице-спикер.

Также она предложила, чтобы граждане получили право подавать жалобы на нарушение миграционного законодательства по упрощенной процедуре в МФЦ.

«Мы ранее установили требования о том, что обращения граждан на нарушение миграционного законодательства, рассматриваются в более короткий, 20-дневный срок. Сегодня мы предлагаем, чтобы подача обращений граждан на нарушение миграционного законодательства осуществлялась по упрощенной процедуре в МФЦ и вела к обязательным выездным проверочным мероприятиям», — сказала Яровая.