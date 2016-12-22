В Турции арестовали организатора взрыва на стадионе в Стамбуле

Спецслужбы Турции арестовали организатора взрывов на стадионе в Стамбуле в декабре 2016 года, заявил губернатор города Васип Шахин. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
В результате совместной операции сил безопасности и турецкой разведки арестованы 44 сторонника Рабочей партии Курдистана (РПК, признана террористической организацией в Турции), включая организатора теракта на стадионе Vodafone Arena в декабре 2016 года.
«Один из 44 арестованных был организатором атаки на стадион [футбольного клуба] «Бешикташ», он проводил разведку местности и выпрыгнул из заминированного автомобиля в последний момент», — заявил губернатор Стамбула.
Шахин также сообщил, что второй организатор и сторонник РПК участвовал в координации и подготовке атаки на автобус с полицейскими в июне. В результате теракта погибли 11 полицейских, еще 36 пострадали.
Взрыв на стадионе футбольного клуба «Бешикташ» в Стамбуле произошел 10 декабря 2016 года после футбольного матча «Бешикташ» — «Бурсаспор». Через 45 секунд после первого взрыва в находящемся поблизости парке Мачка террорист-смертник привел в действие второе взрывное устройство. В результате двойного теракта, по данным Anadolu, погибли 46 человек, более 243 человек были ранены. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Соколы свободы Курдистана», аффилированная с РПК (отделилась от нее несколько лет назад). В Турции в день трагедии был объявлен национальный траур.