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Кехман решил уйти с поста директора Новосибирского театра оперы и балета
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Кехман решил уйти с поста директора Новосибирского театра оперы и балета
Общество, 13:48
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Кехман решил уйти с поста директора Новосибирского театра оперы и балета

Владимир Кехман принял решение покинуть пост генерального директора Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает ТАСС.

Источник в труппе театра сообщил агентству, что с сентября обязанности директора театра будет исполнять главный режиссер НОАК Владимир Стародубцев. «Об этом было объявлено сегодня на собрании труппы», — рассказал собеседник агентства.

В конце июня руководитель театра сообщил, что взял декретный отпуск по уходу за новорожденной дочерью. При этом он отмечал, что контролирует деятельность театра, указывая на то, что его «постоянное физическое присутствие для этого не требуется». Через месяц, 10 июля, на сайте НОАК появилось сообщение о том, что генеральный директор вернулся к работе.

В сентябре 2015 года суд признал банкротом компанию Кехмана JFC, которая до 2012 года была крупнейшим импортером бананов. Фирма задолжала банкам 18 млрд руб. В декабре 2015 года банкротом признали самого Кехмана.

В начале июня 2017 года Райффайзенбанк подал генеральному прокурору России Юрию Чайке жалобу на бездействие следственного департамента МВД России по «делу Кехмана». Финансовая организация являлась одним из крупнейших кредиторов JFC и требовала взыскать лично с Кехмана более 420 млн руб.

Пресс-служба Райффайзенбанка заявляла, что следователи не принимают мер для окончания расследования и направления дела в суд.

В ответ Генпрокуратура 5 июля сообщила о вынесении повторного требования к следственному департаменту МВД об устранении нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства по «делу Кехмана». В частности, среди нарушений значилось «игнорирование разумных сроков» расследования.
Теги: Новосибирск , Владимир Кехман , НОАК
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