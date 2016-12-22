В Абхазии задержали подозреваемых в убийстве российского туриста

Как сообщил источник РБК в МВД Абхазии, по делу об убийстве российского туриста сейчас задержаны более 20 человек.

«Причастность кого-то из них пока не установлена, ведутся следственные действия», — отметил он.

Заместитель генерального прокурора республики Эшсоу Какалия сообщил о задержании подозреваемых, передает ТАСС. Количество задержанных агентство не уточняет. «Такую информацию в интересах следствия мы дать не можем, ведется расследование, оперативно-следственные мероприятия продолжаются», — объяснил заместитель генпрокурора.

Вооруженные ножом и огнестрельным оружием грабители напали на группу туристов из России — две семейные пары с детьми — 11 июля. В результате стычки от ножевых ранений в грудь погиб гражданин России Андрей Кабанов. Инцидент произошел в Гудаутском районе Абхазии.

Грабители захватили женщин и детей. Позже они были освобождены оперативниками. Гепрокуратура Абхазии возбудила по факту нападения и убийства уголовное дело. Расследование взял под личный контроль президент страны Рауль Хаджимба, операцию по поимке преступников — глава МВД Аслан Кобахия. МВД Абхазии объявило награду в 1 млн руб. за информацию о преступниках.

Посольство России в Абхазии 12 июля предупредило российских туристов о росте криминогенной опасности в республике. МИД России выразил озабоченность по факту гибели российского гражданина в результате разбойного нападения. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту убийства