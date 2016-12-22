Стала известна дата похорон певицы Миансаровой

Похороны певицы, народной артистки России Тамары Миансаровой, которая скончалась 12 июля, пройдут в понедельник, 17 июля. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил супруг певицы Марк Фельдман.

«Скорее всего, похороны пройдут в понедельник, на Троекуровском», — сказал Фельдман.

О смерти Миансаровой сообщила актриса Алика Смехова. «Сегодня, 12 июля, поздно вечером умерла Тамара Миансарова — советская и российская эстрадная певица, профессор РАТИ... мой педагог по вокалу в пору учебы в ГИТИСе». Также смерть певицы подтвердил друг ее семьи Иван Цыбин. По его словам, Миансарова ушла из жизни на 87​-м году жизни после продолжительной болезни.

Тамара Миансарова родилась в марте 1931 года в городе Зиновьевске Украинской ССР. После окончания Московской консерватории работала на эстраде. В 1963 году она стала лауреатом фестиваля в польском Сопоте с песней «Пусть всегда будет солнце». Спустя год она спела один из самых популярных советских хитов — песню «Черный кот» на стихи Михаила Танича.