В Подмосковье из питомника сбежали 12 молодых зубров
Общество, 13:15
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В Подмосковье из питомника сбежали 12 молодых зубров
Подробности случившегося рассказала заместитель директора заповедника по содержанию и разведению зубров Ирина Землянко, об этом сообщал «Интерфакс».
«У нас упало много елей и сосен и снесло большой отрезок забора, 12 зубров вышли из загона. Сейчас ищем их с воздуха», — рассказала она.
По словам Землянко, зубров ищут с помощью спортивного самолета и дельтаплана. «Вчера лес прочесывали весь день. Будем искать, пока не найдем», — пояснила она.
Глава заповедника подчеркнула, что сбежавшие зубры не опасны для человека — зубры нападают только если защищают своих детенышей, однако эти зубры — молодые, у них нет потомства.
«А вот для самих зубров это может быть опасно. Это молодые зубры, которые содержались отдельно от племенного стада для выпуска в естественную среду. Их тяжелее всего ловить, они молодые. И кормовой базы у них достаточно», — заключила Землянко.
Она также отметила, что в поисках животных заповеднику помогают главы близлежащих поселений, местные жители и представители МЧС.