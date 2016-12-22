СМИ узнали о закрытии компанией Vertu производства в Великобритании

Британский производитель смартфонов Vertu столкнулся с финансовыми трудностями и принял решение закрыть производство в Великобритании. Об этом сообщает издание The Verge.

По данным The Telegraph, закрытие производства приведет к потере около 200 рабочих мест. Технологическая сборка смартфонов компании происходит в странах Азии, однако в Великобритании персонал занимался отделкой устройств с использованием дорогих материалов, в том числе натуральной кожи и драгоценных камней.

Как сообщает The Verge, компания оказалась на грани банкротства, ситуацию не спасло предложение выплатить кредиторам $2,4 млн долга компании из $128 млн.

​Компания Vertu была основана в 1998 году и изначально была частью финской компании Nokia. В 2015 году перешла к китайскому холдингу Godin. В марте 2017 года Vertu купил бизнесмен Хакан Узан за $50 млн. Как сообщает The Verge, Узан планирует «возродить» компанию в будущем.

​​