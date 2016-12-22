ФСБ выловила в Керченском проливе мужчину на плоту из досок и бутылок

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму выловили в Керченском проливе нарушителя пограничного режима, который плыл на самодельном плоту из досок и бутылок. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Мужчина оказался 53-летним уроженцем Ташкента, имеющим российское гражданство. Он рассказал пограничникам, что еще в 2012 году решил начать путешествовать по стране и подал заявление в паспортный стол о снятии с регистрационного учета по месту жительства. После он проложил маршрут из Саратовской области в Крым через Ставрополье и Кубань. По прибытии в порт Кавказ он сделал плот из досок и пластиковых бутылок, чтобы перебраться на противоположный берег Керченского пролива.

Сотрудники пограничной службы обнаружили путешественника при патрулировании акватории пролива в одной миле от берега. Мужчине вынесли предупреждение по ч. 1 ст. 18.3 КоАП РФ (нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Российской Федерации).

В начале июня портал «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления крымского ФСБ сообщал, что «страдающий потерей памяти» мужчина, который обвязался пластиковыми бутылками, пытался вплавь пересечь Керченский пролив. Он направлялся из Крыма в Краснодарский край. По данным пограничников, лоцманский катер «Алмаз» обнаружил его в акватории Керченского пролива. Мужчину подняли на борт и, доставив на берег, передали пограничникам. Сотрудникам погранслужбы он представился Иваном, но документов при себе не имел. Свои действия он объяснил желанием «познать способности» и «попасть на материк». После того как выяснилось, что он потерял память и не может сообщить никакой информации о себе, его доставили в медучреждение Керчи для диагностирования после длительного пребывания в воде. В отношении неустановленного гражданина, по данным портала, начали проверку.