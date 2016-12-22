Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,47 59,88 EUR Нал. 69,17 68,39 USD Бирж. 60,01 +0,00 EUR Бирж. 68,43 -0,06 USD ЦБ. 60,62 -0,12 EUR ЦБ. 69,45 +0,25 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1959,65 +0,27% РТС 1028,82 +0,31% Brent 47,46 -0,52% DJIA 21532,14 +0,57% Nasdaq 6261,17 +1,10% FTSE 7421,05 +0,06%
ФСБ выловила в Керченском проливе мужчину на плоту из досок и бутылок
Лента новостей
МЭА увеличило прогнозный рост спроса на нефть в мире 12:18, Экономика В Киргизии 40 местных жителей напали на склад с золотой рудой 12:16, Общество Осужденные за убийство Немцова не поняли приговор 12:13, Общество Суды Улюкаева: как изменился экс-министр с момента задержания 12:10, Фотогалерея ФСБ выловила в Керченском проливе мужчину на плоту из досок и бутылок 12:07, Общество Выручка «Росатома» по МСФО за 2016 год составила 864,6 млрд руб. 12:01, Экономика Задержанный в Испании российский программист направил обращение Путину 11:57, Общество Forbes назвал 10 самых высокооплачиваемых женщин во власти 11:53, Общество В СПЧ попросили оренбургского губернатора поддержать помилование Пичугина 11:48, Политика В BMW рассказали о новом X3 для России 11:40, Авто Набиуллина рассказала о планах объединения кредитных историй заемщиков 11:28, Финансы Умер фигурант дела о коррупции в ФИФА Чак Блейзер 11:24, Общество Ремонт дорог: власти рассказали о планах до 2025 года 11:23, Авто Убийцу Немцова Заура Дадаева приговорили к 20 годам колонии 11:23, Общество СМИ узнали о продаже Daimler 1 млн загрязняющих атмосферу автомобилей 11:18, Бизнес Суд продлил домашний арест Улюкаева на месяц 11:13, Политика Футболист «Зенита» расторг контракт с клубом 11:05, Спорт ЦБ изменит подход к борьбе с рисками в банковской сфере 11:02, Финансы Почти половина россиян ждет улучшений после встречи Путина и Трампа 10:52, Общество СК после 15 августа передаст дело Улюкаева в суд 10:42, Политика Улюкаев попросил суд увеличить длительность прогулок до трех часов 10:35, Политика «Коммерсантъ» рассказал о новой программе поддержки валютных ипотечников 10:34, Экономика Трамп назвал себя одним из самых продуктивных президентов США 10:28, Политика Мощи Николая Чудотворца прибыли из Москвы в Санкт-Петербург 10:22, Общество Продление срока домашнего ареста Улюкаеву. Как это было 10:05, Политика Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Самарской области 10:02, Общество Штрафы после отпуска: что ждет автомобилистов осенью 09:56, Авто Набиуллина предсказала тренды мировой экономики на ближайшие годы 09:48, Экономика
ФСБ выловила в Керченском проливе мужчину на плоту из досок и бутылок
Общество, 12:07
0
ФСБ выловила в Керченском проливе мужчину на плоту из досок и бутылок

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму выловили в Керченском проливе нарушителя пограничного режима, который плыл на самодельном плоту из досок и бутылок. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мужчина оказался 53-летним уроженцем Ташкента, имеющим российское гражданство. Он рассказал пограничникам, что еще в 2012 году решил начать путешествовать по стране и подал заявление в паспортный стол о снятии с регистрационного учета по месту жительства. После он проложил маршрут из Саратовской области в Крым через Ставрополье и Кубань. По прибытии в порт Кавказ он сделал плот из досок и пластиковых бутылок, чтобы перебраться на противоположный берег Керченского пролива.

Сотрудники пограничной службы обнаружили путешественника при патрулировании акватории пролива в одной миле от берега. Мужчине вынесли предупреждение по ч. 1 ст. 18.3 КоАП РФ (нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Российской Федерации).

В начале июня портал «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления крымского ФСБ сообщал, что «страдающий потерей памяти» мужчина, который обвязался пластиковыми бутылками, пытался вплавь пересечь Керченский пролив. Он направлялся из Крыма в Краснодарский край. По данным пограничников, лоцманский катер «Алмаз» обнаружил его в акватории Керченского пролива. Мужчину подняли на борт и, доставив на берег, передали пограничникам. Сотрудникам погранслужбы он представился Иваном, но документов при себе не имел. Свои действия он объяснил желанием «познать способности» и «попасть на материк». После того как выяснилось, что он потерял память и не может сообщить никакой информации о себе, его доставили в медучреждение Керчи для диагностирования после длительного пребывания в воде. В отношении неустановленного гражданина, по данным портала, начали проверку.

Теги: Крым , ФСБ , пограничники , Керченский пролив
Главное
Тимакова ответила на сообщения о падении активности Медведева Политика
Материалы по теме
Власти Франции сняли с плота россиянина, отчалившего в США за убежищем Общество
В Новосибирске суд запретил пенсионеру летать на самодельном самолете Общество
В Ленинградской области обнаружили пропавшее в Финском заливе судно Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку