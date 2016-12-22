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Набиуллина рассказала о планах объединения кредитных историй заемщиков
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Набиуллина рассказала о планах объединения кредитных историй заемщиков
Финансы, 11:28
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Набиуллина рассказала о планах объединения кредитных историй заемщиков

Банк России решительно настроен в вопросе объединения данных бюро кредитных историй, готов агрегировать информацию по совокупному долгу заемщиков либо с помощью системообразующих бюро кредитных историй, либо путем создания единого интегратора.

«Наш основной сценарий — возложить на несколько системообразующих кредитных бюро обязанность агрегировать информацию о совокупном платеже по долгу. К таким бюро будут предъявляться более высокие требования, прежде всего по защите данных. Если же рынок не сможет договориться, то придется идти по альтернативному сценарию — создавать единого интегратора», — заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

Бюро кредитных историй является ключевой инфраструктурой для сбора информации по совокупному долгу заемщика. Как ранее писал РБК, Банк России планирует объединить данные трех крупнейших бюро в одной базе, чтобы бороться с закредитованностью граждан.

Глава ЦБ также уточнила, что ЦБ планирует устранить некоторые проблемы в регулировании — сбор кредитных историй в случае секьюритизации, отзыва лицензии или санации. Как сообщал РБК, после отзыва лицензии Татфондбанка около 20 тыс. его клиентов оказались в уникальной ситуации: они своевременно погашали займы, но попали в число неплательщиков с испорченными кредитными историями.

Теги: Центробанк , Эльвира Набиуллина , кредитные истории
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