В СПЧ попросили оренбургского губернатора поддержать помилование Пичугина
«Дело ЮКОСа», 11:48
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В СПЧ попросили оренбургского губернатора поддержать помилование Пичугина
Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов обратился к губернатору Оренбургской области с просьбой поддержать прошение экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина о помиловании, об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы знаем, что он подал прошение о помиловании, мы получили от его матери это письмо. В свою очередь я направил губернатору Оренбургской области письмо с просьбой поддержать ходатайство о помиловании исходя из гуманитарных соображений», — сказал Федотов.
Накануне, 12 июля, стало известно, что Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, подал второе по счету прошение о помиловании, об этом заявила его адвокат Ксения Костромина. По ее словам, второе ходатайство было подано 4 мая.
Первое аналогичное ходатайство было подано в июне 2016 года. Он получил отказ, который был подписан губернатором Оренбургской области Юрием Бергом.
После этого об освобождении экс-главы службы безопасности ЮКОСа просила его мать, Алла Пичугина, — она написала открытое письмо президенту Владимиру Путину, где утверждала, что ее сын «не играл и не играет ни в какие политические игры», а является «очень частным и непубличным человеком, который не собирался и не собирается с кем-либо воевать и судиться». «Мой сын виноват только одним фактом своей трудовой биографии — ему довелось работать в компании ЮКОС», — писала она.
Это письмо было опубликовано в «Новой газете», однако ответа на него так и не последовало. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль был поставлен в известность об этом письме.
Пичугин был приговорен к 20 годам колонии в 2005 году — его признали виновным в организации убийства тамбовского бизнесмена Сергея Горина и его супруги Ольги в 2002 году, в убийстве главы торговой фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой, мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также в двух покушениях на убийство. В 2006 году Пичугина приговорили к 24 годам колонии, однако по заявлению Генпрокуратуры Верховный суд вернул дело на пересмотр и вынес окончательное решение о пожизненном заключении виновного.
«Мы знаем, что он подал прошение о помиловании, мы получили от его матери это письмо. В свою очередь я направил губернатору Оренбургской области письмо с просьбой поддержать ходатайство о помиловании исходя из гуманитарных соображений», — сказал Федотов.
Накануне, 12 июля, стало известно, что Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, подал второе по счету прошение о помиловании, об этом заявила его адвокат Ксения Костромина. По ее словам, второе ходатайство было подано 4 мая.
Первое аналогичное ходатайство было подано в июне 2016 года. Он получил отказ, который был подписан губернатором Оренбургской области Юрием Бергом.
После этого об освобождении экс-главы службы безопасности ЮКОСа просила его мать, Алла Пичугина, — она написала открытое письмо президенту Владимиру Путину, где утверждала, что ее сын «не играл и не играет ни в какие политические игры», а является «очень частным и непубличным человеком, который не собирался и не собирается с кем-либо воевать и судиться». «Мой сын виноват только одним фактом своей трудовой биографии — ему довелось работать в компании ЮКОС», — писала она.
Это письмо было опубликовано в «Новой газете», однако ответа на него так и не последовало. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль был поставлен в известность об этом письме.
Пичугин был приговорен к 20 годам колонии в 2005 году — его признали виновным в организации убийства тамбовского бизнесмена Сергея Горина и его супруги Ольги в 2002 году, в убийстве главы торговой фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой, мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также в двух покушениях на убийство. В 2006 году Пичугина приговорили к 24 годам колонии, однако по заявлению Генпрокуратуры Верховный суд вернул дело на пересмотр и вынес окончательное решение о пожизненном заключении виновного.