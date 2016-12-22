СК после 15 августа передаст дело Улюкаева в суд

Следствие после 15 августа планирует передать дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в суд. Об этом сообщил «РИА Новости» следователь на заседании Басманного суда в Москве 13 июля.

По его словам, Улюкаев и его адвокат ознакомились с материалами дела, но заявили «достаточно объемные три ходатайства, которые сейчас находятся на стадии рассмотрения». Стадия ознакомления с материалами дела, которое состоит из 30 томов, завершена, а решение по ходатайствам адвоката СК собирается принять до 15 августа. К этому сроку прокуратура должна утвердить обвинительное заключение и направить дело на рассмотрение в суд.

На заседании защитник Тимофей Гриндев попросил разрешить обвиняемому гулять три часа вместо двух в день и «не привязывать их к строгому расписанию», так как Улюкаеву «не очень удобно общаться с детьми» при таком режиме. Следственный комитет выступил против, отметив, что время для прогулок выбрали специально, чтобы Улюкаев не встретил «свидетелей и других заинтересованных по делу лиц». Адвокат попросил суд отпустить Улюкаева под подписку о невыезде.

Следователи 23 мая завершили расследование в отношении Улюкаева, предъявив ему окончательное обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность в России, в особо крупном размере). Согласно данным СК, в ноябре 2016 года Улюкаева задержали с поличным при получении взятки в $2 млн за выдачу Минэкономразвития заключения, которое позволило «Роснефти» приватизировать «Башнефть». Улюкаев отрицает свою вину.

После задержания бывшего министра президент России Владимир Путин отправил его в отставку из-за утраты доверия.

В апреле суд на три месяца продлил домашний арест Улюкаеву. В том же месяце Мосгорсуд удовлетворил просьбу адвоката обвиняемого Ларисы Каштановой разрешить Улюкаеву гулять с 7 до 9 утра.