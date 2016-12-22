Семь человек стали жертвами пожара в ангаре на предприятии в Колпино

Семь человек стали жертвами пожара на производстве плитки в Колпино Ленинградской области, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.

По данным пресс-службы, загорелась «обстановка» в цельнометаллическом ангаре на площади 600 кв. м по адресу: Загородная улица, дом 6. Там находилось производство тротуарной плитки. Тела обнаружили при разборе завалов сгоревшего. ангара, заявили изданию в МЧС.

Согласно предварительным данным, погибшие являются гражданами стран СНГ, которые «днем работали на предприятии, а вечером там же спали». ТАСС в экстренных службах сообщили, что погибшие были гражданами Узбекистана.

По информации «Фонтанки», по указанному адресу в Колпино находится несколько компаний. Ангаром владела фирма, которая занималась оптовой продажей стройматериалов.

Согласно предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в электрооборудовании, заявили «РИА Новости» в экстренных службах.

По факту гибели людей при пожаре в Колпино Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В МЧС следователям сообщили, что пожар в ангаре размером 15х40 кв. м ликвидировали в 04:56 мск.