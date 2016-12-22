«Ашан» откроет флагманский магазин на Тверской улице в Москве

Компания «Ашан» в ближайшее время откроет в центре Москвы флагманский магазин. Об этом сообщается на сайте агентства недвижимости Malina Property, которое заключило сделку с компанией.

Магазин будет расположен по адресу Тверская улица, 4, говорится в сообщении. Он будет занимать три этажа общей площадью 764 кв м, добавили в агентстве.

Как уточнила в разговоре с газетой «Ведомости» представитель «Ашан Россия» Мария Курносова, компания откроет супермаркет, который прежде всего будет ориентирован на туристов и работающих в центре офисных сотрудников. В «магазине-витрине» будет представлено «все самое лучшее, что есть у сети, а также будет существенно расширен ассортимент кулинарии и свежей продукции», отметила она. По информации издания, магазин откроют в начале осени.

Как сообщил руководитель Malina Property Станислав Титоренко, договор аренды заключен на пять лет. Ставки аренды он не раскрыл, но подчеркнул, что «помещение — одно из самых дорогих в Москве в формате стрит-ритейла».

​По оценкам управляющего партнера консалтинговой компании Colliers International Николай Казанский, аренда обойдется в 60 тыс. руб. за 1 кв м в год. Таким образом, затраты компании в год на аренду могут составить 45,8 млн руб, отмечает издание.

По словам Курносовой, под управлением «Ашана» в России 308 магазинов в четырех форматах: большие гипермаркеты «Ашан», супермаркеты, компактные магазины «Ашан-сити» и «магазины у дома». Она отметила, что основная часть магазинов в столице расположена за пределами Садового кольца, однако компания планирует более активно открывать магазины в будущем в пределах Садового кольца Москвы.​