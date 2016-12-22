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Власти Сахалина пообещали снизить цену на авиабилеты до Курил почти вдвое
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Власти Сахалина пообещали снизить цену на авиабилеты до Курил почти вдвое
Общество, 05:27
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Власти Сахалина пообещали снизить цену на авиабилеты до Курил почти вдвое

Власти Сахалинской области направят 12,8 млн руб. на субсидирование авиабилетов до Курильских островов для туристических групп, в связи с чем стоимость этих билетов сократится почти вдвое. Об этом журналистам сообщила исполняющая обязанности руководителя агентства по туризму области Наталья Иванова, передает ТАСС.

Соответствующее соглашение подписали агентство по туризму Сахалинской области, авиакомпания «Аврора» и региональные туристические компании, уточнила она.

Иванова отметила, что цена на билеты для туристов, которые путешествуют в составе туристической группы с помощью трех региональных турагентств, снизятся на 11 тыс. руб. — с 30-33 тыс. до 15-16 тыс. руб. Правительство региона решило ввести специальные тарифы для туристов в группе, которые следуют на острова Итуруп и Кунашир, добавила она.

По ее словам, после того, как изменился порядок субсидирования авиаперелетов на внутренних линиях Сахалинской области, произошел резкий спад посещения Курил туристами. Согласно результатам мониторинга, который провело региональное агентство по туризму, бронирование туров на острова сократилось на 38,4%, рассказала Иванова. Она подчеркнула, что вклад в экономику Курильских островов снизился на 27 млн руб.

По мнению властей Сахалинской области, специальные тарифы помогут привлечь туристов. В соглашении участвуют три туристические компании: «Амист» и «Омега-Плюс» на Сахалине и «Гидрострой-тур» на Итурупе, рассказала Иванова. 

В конце прошлого года правительство Сахалинской области сократило почти вдвое дотации авиакомпании «Аврора» на региональные перевозки. Субсидия на билеты предоставляется только жителям региона, отмечает агентство.

Теги: Сахалин , авиабилеты , Курилы
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