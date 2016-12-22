США сняли запрет на использование ноутбуков на рейсах Egyptair

Власти США отменили запрет на использование ноутбуков на рейсах авиакомпании EgyptAir, направляющихся в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство внутренней безопасности страны.

Как отмечает агентство, под запретом остались две ближневосточные авиакомпании.

О том, что запрет на провоз электронных устройств на рейсах EgyptAir, направляющихся в Нью-Йорк, будет снят 12 июля ​авиакомпания ранее сообщила в своем Twitter.

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Ранее, 10 июля, власти США сняли запрет на провоз электронных устройств на рейсах Kuwait Airways. Администрация транспортной безопасности страны приняла такое решение после проверки мер безопасности на рейсах авиакомпании. До этого США отменили запрет на провоз электронных устройств в том числе на рейсах из Стамбула и из столицы Объединенных Арбаских Эмиратов Абу-Даби.

Ограничение на провоз электронных устройств в ручной клади в салоне самолетов, которые следуют из стран Африки и Ближнего Востока, ввели в марте из-за угрозы терактов с использованием гаджетов. Источник телеканал CNN рассказал, что угроза исходила от подразделения организации запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» на Аравийском полуострове.



Собеседник CNN отмечал, что информацию о возможном теракте американская разведка США подтвердила во время рейда спецназа США в Йемене. По данным источника, террористы пытались разработать бомбу для атаки коммерческих рейсов.