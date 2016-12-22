В Японском море произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Японском море к востоку от побережья КНДР произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение произошло вечером 12 июля в 19:48 мск. Его эпицентр располагался на глубине 540 км, говорится в сообщении.

Данных о пострадавших и об угрозе цунами не приводится.

Согласно сообщению Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в 176 км от населенного пункта Хомюл-ли (Hoemul-li) в Северной Корее.



