На Украине начали расследование по факту назначения Луценко генпрокурором

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины начала расследование по факту злоупотребления властью при назначении Юрия Луценко на пост генпрокурора, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). По словам собеседника агентства, руководитель САП Назар Холодницкий внес в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения о двух фактах возможных правонарушений. «Один из них — о заведомо недостоверных сведениях представленной Луценко декларации (об имуществе), другой — о злоупотреблении служебным положением при изменении закона о Генпрокуратуре Украины (ГПУ), что позволило Луценко быть назначенным на должность генерального прокурора» — указали в ведомстве.

Также собеседник агентства отметил, что органом предварительного расследования по обоим случаям правонарушений назначено Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Сведения о нарушениях ведомству предоставил народный депутат и глава Радикальной партии Олег Ляшко.

На этой неделе САП начала расследование против Луценко по подозрению в уклонении от уплаты налогов. По словам Холодницкого, ведомство внесло представление о возбуждении двух уголовных дел.