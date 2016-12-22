США выделили Украине $25 млн на безопасность
Политика, 21:26
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США выделили Украине $25 млн на безопасность
США выделили Украине $25 млн финансовой помощи в июле на обеспечение безопасности. Об этом сообщает посольство США в Киеве на своей странице в Twitter.
«В июле США выделили $25 млн. помощи Украине в сфере безопасности, включая рации Harris для защищенной связи» — указывается в сообщении посольства.
В мае Госдепартамент США опубликовал план бюджета на 2018 год, в котором предлагалось снизить уровень финансовой помощи Украине более чем на треть. Госдеп планирует направить Украине $203,78 млн. в следующем году. Ведомство не указывает, на какие цели пойдут предоставляемые средства. В 2016 году Госдеп выделил Украине более $667 млн.В апреле текущего года издание Foreign Policy со ссылкой на текст бюджетного документа сообщало о том, что США в 2018 году планируют сократить на 69% финансовую помощь для Украины. Исходя из указанных в документе данных, Вашингтон планировал передать Киеву более $570 млн., но затем эта сумма снизилась до $177 млн.