США выделили Украине $25 млн на безопасность

США выделили Украине $25 млн финансовой помощи в июле на обеспечение безопасности. Об этом сообщает посольство США в Киеве на своей странице в Twitter.

«В июле США выделили $25 млн. помощи Украине в сфере безопасности, включая рации Harris для защищенной связи» — указывается в сообщении посольства.

В мае Госдепартамент США опубликовал план бюджета на 2018 год, в котором предлагалось снизить уровень финансовой помощи Украине более чем на треть. Госдеп планирует направить Украине $203,78 млн. в следующем году. Ведомство не указывает, на какие цели пойдут предоставляемые средства. В 2016 году Госдеп выделил Украине более $667 млн.